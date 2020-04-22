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العقاري السعودي يودع مليار ريال بحسابات مستفيدي "سكني" لشهر أبريل

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العقاري السعودي يودع مليار ريال بحسابات مستفيدي "سكني" لشهر أبريل العقاري السعودي يودع مليار ريال بحسابات مستفيدي "سكني" لشهر أبريل

الرياض - مباشر: أودع صندوق التنمية العقارية بالسعودية 1.048 مليار ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر أبريل/نيسان الجاري، بعد تقديم موعد الدعم للشهر الثاني على التوالي.

وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء - واس اليوم الأربعاء، أنه تم تخصيص 425 مليون ريال لعقود التمويل العقاري المدعُوم فيما قُدمت 530 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين ممن هم في الخدمة في جميع القطاعات العسكرية، و93 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم المدنيين.

وأفاد أن إجمالي المبالغ التي أودعها الصندوق في حسابات مستفيدي " سكني" منذ إعلان القرض العقاري المدعوم في يونيو 2017م وحتى شهر أبريل /نيسان الحالي بلغت نحو 19,111 مليار ريال.

وأكد بن ماضي على التزام الصندوق العقاري بالاستمرار في الإجراءات التي تضمن مراعاة مصالح المواطنين أثناء العمل عن بُعد وتقديم موعد إيداع الدعم السكني للمواطنين المستفيدين من برامج التمويل العقاري المدعُوم ومبادراته ومساراته للمرة الثانية على التوالي خلال تعليق الأعمال في المقرات الحكومية بسبب جائحة كورونا.

وشدد على أن استمرارية الدعم الشهري لمستفيدي "سكني" يأتي من أولويات "الصندوق العقاري"، مشيداً بالقرارات التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين للحد من انتشار ، ودعمها غير المحدود لمختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية التي تخدم المواطن.

وأشار إلى أن تقديم إيداع الدعم السكني الشهري يأتي تأكيداً على الدور الوطني لتمكين المواطن من السكن، مشيداً بالجهود السكنية والتمويلية المبذُولة من منظمة الإسكان بالتعاون مع الجهات التمويلية خلال هذه الفترة عبر إجراءات إلكترونية مبسطة لتسهيل حصول المستفيد على "القرض المدعُوم" إلكترونياً، بالتعاون مع شركاء النجاح في منظومة الإسكان والجهات التمويلية من البنوك وشركات التمويل.

كما لفت إلى أن الصندوق عمل مبكراً منذ إعلان برنامج التحوّل عام 2017م على توفير خدماته إلكترونياً التي تغني المستفيد عن مراجعة فروع الصندوق في مناطق ومدن المملكة.

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