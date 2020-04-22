أخبار عاجلة

قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
النائب عبدالحميد كمال يهاجم كارتة طريق السويس: لم يتم دراسة مكان البوابات بشكل صحيح -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟ -
صدمة عمرو من كلام حاتم المصور #لعبة_النسيان -
الخميس مش فاضيين! عندنا عيد ميلاد حماقي ومشدد علينا نحضر -
رقية عرفت مكان د. محمد عبد السلام الحقيقي #لعبة_النسيان -
ملعب ONTime - إجابات نارية من"العامري فاروق " .. "محمد فضل لايراعي طريقة كلامه عن النادي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. علوم و تكنولوجيا
  4. البوابة العربية للأخبار التقنية

جوجل تتيح للتجار بيع المنتجات مجانًا عبر Google Shopping

Print
جوجل تتيح للتجار بيع المنتجات مجانًا عبر Google Shopping جوجل تتيح للتجار بيع المنتجات مجانًا عبر Google Shopping

تجري شركة جوجل تغييرًا كبيرًا على منصة (Google Shopping) من خلال السماح لأي مالك نشاط تجاري يبيع المنتجات عبر الإنترنت بإدراج منتجاته مجانًا، وذلك بعد أن تسبب التفشي المستمر لفيروس كورونا المستجد إلى إغلاق المتاجر الفعلية وأصبحت التجارة الرقمية شريان الحياة لتجار التجزئة.

وتحتاج عملية التجارة الإلكترونية عادةً إلى الدفع مقابل وضع الإعلان على (Google Shopping)، لكن عملاقة البحث تقول إنها ستسمح الآن لأي شخص يدير موقعًا إلكترونيًا أو يدير متجرًا على منصة السوق إدراج المنتجات دون أن يدفع.

ويقول (بيل ريدي) Bill Ready، رئيس التجارة في جوجل: “هناك العديد من تجار التجزئة المستعدين لخدمة المتسوقين، لكن ليس لديهم طريقة للتواصل بشكل أفضل مع المستهلكين رقميًا، ونعتقد أننا نساعد العديد من المتسوقين في العثور على ما يبحثون عنه عبر هذه الخطوة، كما نساعد أيضًا نظام التجزئة والأعمال التجارية الصغيرة”.

ويوضح ريدي أن جوجل كانت تعمل على هذه التغييرات منذ بعض الوقت، لكن انتشار المستمر دفعها لتسريع تلك الخطط، بحيث سيدخل الخيار المجاني الجديد لمنصة (Google Shopping) حيز التنفيذ بالنسبة للولايات المتحدة قبل نهاية الشهر، وتخطط جوجل لتوسيع القوائم المجانية عالميًا قبل نهاية العام.

ولا تزال جوجل تخطط لتحصيل رسوم من الشركات مقابل تمييز قوائمها كقوائم مروجة، ويمكن للعملاء الحاليين الآن إضافة قوائم منتجاتهم كاملة في حال دفعوا مقابل ترويج بعض المنتجات على المنصة، في حين يمكن للمستخدمين الجدد الآن التقدم بطلب لوضع القوائم مجانًا من خلال (Google Merchant Center).

وكجزء من الجهد، تشترك جوجل مع (باي بال) PayPal للمساعدة في جلب المزيد من التجار إلى المنصة بشكل أسرع، وذلك عبر السماح للتجار بربط حساباتهم الحالية لقبول المدفوعات عبر الإنترنت.

وتعمل جوجل أيضًا مع شركات إدارة مخزون التجارة الإلكترونية، مثل (Shopify) و (WooCommerce) و (BigCommerce)، لضمان قدرة الشركات الصغيرة على الانتقال بسرعة للبيع على (Google Shopping).

ويجعل الإعلان الجديد مسألة الوصول إلى (Google Shopping) أكثر سهولة في الوقت الذي تضطر فيه الشركات في جميع أنحاء العالم إلى إغلاق متاجر البيع بالتجزئة ونقل كل شيء عبر الإنترنت.

البوابة العربية للأخبار التقنية

مواضيع متعلقة
10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

أنا الشاهد: استراتيجية السويد ضد فيروس كورونا تثير جدلًا حول العالم

أنا الشاهد: استراتيجية السويد ضد فيروس كورونا تثير جدلًا حول العالم

شبكة عيون الإخبارية