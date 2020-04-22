خام برنت يتراجع 9% وسط استمرار الانهيار بأسواق النفط

مباشر: تراجع خام برنت بنحو 9 بالمائة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في حين ارتفع سعر أحد عقود النفط الأمريكي بنحو 5 بالمائة.

وتراجع الطلب العالمي على النفط بشكل كبير مع جمود الاقتصادات حول العالم نتيجة لعمليات الإغلاق المفروضة من جانب السلطات التي تكافح من أجل احتواء تفشي وباء "كوفيد-19".

وتعرض الخام الأمريكي إلى خسائر بنحو 300 بالمائة في بداية تعاملات الأسبوع قبل أن يتعافي بنحو 125 بالمائة بالأمس وهو ما يتزامن من آخر يومين في عقد مايو/آيار.

ومع تراكم الإمدادات النفطية نتيجة انهيار الطلب، فإن الأسواق تواجه أزمة أخرى تكمن في عدم توافر المساحات الكافية اللازمة لتخزين النفط.

وينظر المستثمرون باهتمام إلى بيانات مخزونات النفط الأمريكي الرسمية والمقرر الإفصاح عنها في وقت لاحق من اليوم، وسط توقعات بزيادة حوالي 15 مليون برميل.

وبحلول الساعة 7:23 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو/حزيران بنسبة 8.8 بالمائة إلى 17.62 دولار للبرميل.

في حين ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام غرب تكساس تسليم شهر يونيو/حزيران بنسبة 4.9 بالمائة مسجلاً 12.14 دولار للبرميل.

وكان سعر عقد مايو/آيار من الخام الأمريكي والمنتهية صلاحيته أمس الثلاثاء، ارتفع بنحو 125 بالمائة ليتعافى من النطاق السالب عند 10.10 دولار للبرميل بعد أن تهاوى بنحو 300 بالمائة في الجلسة السابقة عند سالب 37.63 دولار.