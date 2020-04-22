الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل رغم مخاوف كورونا وخسائر النفط

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، على الرغم من المخاوف بشأن تفشي فيروس "كورونا" وتراجع أسعار النفط.

وجاء أداء الأسهم الأوروبية بالتزامن مع استمرار التقلبات في أسواق النفط، حيث شهد الخام الأمريكي خسائر حادة يعقبها تعافي نسبي على مدى اليومين الماضيين، مع انخفاض خام برنت دون 18 دولاراً للبرميل.

وفي الوقت نفسه، تستمر المخاوف المتعلقة بفيروس "كوفيد-19"، حيث يوجد حالياً 2.6 مليون مصاب تقريباً حول العالم مع حقيقة أن الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضرراً، في حين أبلغت الصين عن 30 حالة جديدة بالأمس.

ومن المقرر صدور بيانات ثقة المستهلكين في منطقة اليورو لشهر أبريل/نيسان وذلك في وقت لاحق من اليوم، وكذلك بيانات التضخم وأسعار المنازل في المملكة المتحدة.

وبحلول الساعة 7:08 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.7 بالمائة ليصل إلى مستوى 326.5 نقطة، كما صعد المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة 0.6 بالمائة مسجلاً 5677 نقطة.

وشهد المؤشر الألماني "داكس" ارتفاعاً بنحو 0.9 بالمائة مسجلاً مستوى 10338.2 نقطة، كما زاد المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 0.2 بالمائة إلى 4367.2 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع اليورو هامشياً أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.07 بالمائة ليصعد إلى مستوى 1.0866 دولار.