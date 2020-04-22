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"صدق" تعلن موافقة مساهمي "ابن رشد" على استمرار الشركة

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"صدق" تعلن موافقة مساهمي "ابن رشد" على استمرار الشركة "صدق" تعلن موافقة مساهمي "ابن رشد" على استمرار الشركة

الرياض ـ مباشر: أعلنت الشركة للتنمية الصناعية (صدق)، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة السنوية، للشركة العربية للألياف الصناعية (ابن رشد)، التي تمتلك 1.56% من أسهمها.

وأوضحت "صدق"، في بيان لـ"تداول"، اليوم الأربعاء، أن الجمعية العامة لـ (ابن رشد)، وافقت على استمرار الشركة وفقاً لمتطلبات المادة (181) من نظام الشركات.

وأعلنت الشركة في فبراير / شباط الماضي، عن تلقيها دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة العربية للألياف الصناعية (ابن رشد). والتي تستثمر (صدق) في (1.56%) من حصصها.

وتلقت الشركة، في نهاية يناير / كانو الثاني الماضي، خطاباً من (ابن رشد)، يفيد تسجيل الشركة مخصص هبوط بقيمة الآلات والمعدات بنحو 2.8 مليار ريال.

وكشفت "صدق"، في نهاية شهر مارس / آذار الماضي، عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية للعام 2019، في الوقت المحدد، لأنها لاتزال بصدد تزويد مراجع الحسابات بالمزيد من المعلومات عن القوائم المالية الموحدة.

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