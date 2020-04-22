السوق السعودي يتراجع هامشياً بالتعاملات المبكرة

الرياض - مباشر: تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بشكل هامشي بالتعاملات المبكرة لجلسة اليوم الأربعاء، في ظل هبوط قطاعي البنوك والمواد الأساسية.

وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت الرياض سجل المؤشر العام -تاسي تراجعاً بنسبة 0.09% إلى مستوى 6490.90 نقطة ليفقد نحو 5.82 نقطة.

وشهد السوق تداولات بنحو 956 مليون ريال، موزعة على 48 مليون سهم من خلال تنفيذ 45 ألف صفقة.

وتصدر الإرتفاعات سهم البحر الأحمر بنسبة 5.45%، وتلاه سهم سيرا مرتفعاً بنحو 4.32%، كما سجل سهم البحري إرتفاعاً بنحو 2.95%.

وبالمقابل تصدر التراجعات سهم أسمنت السعودية بنسبة 4.43%، تلاه سهم إم آي إس بنسبة 2.50%، ونزل أيضاً سهم سابك بنسبة 2.4%.

وتصدر التداولات من ناحية الحجم سهم سيرا بنحو 6.50 مليون سهم ، فيما كان سهم الإنماء الأنشط من ناحية السيولة بنحو90.55 مليون ريال.

وتراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.66%، وهبط قطاع البنوك بنسبة 0.13%؛ فيما سجل قطاع الطاقة إرتفاعاً بنسبة 0.17%.

وأنهى سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، على تراجع ملحوظ، ليواصل تراجعه للجلسة الثانية على التوالي، وسط تحسن السيولة مقارنة بالجلسات الأخيرة، بنسبة 1.58%، إلى مستوى 6496.72 نقطة فاقداً 104.35 نقطة.

ترشيحات:

الداخلية السعودية: تعديل أوقات التجول خلال شهر رمضان

الوزراء السعودي يؤكد التزام المملكة مع روسيا بتخفيض إنتاج النفط للعامين المقبلين

مؤسسة النقد السعودية تحدد أوقات عمل البنوك خلال شهر رمضان وعطلة العيد

13 قراراً للوزراء السعودي في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الملك سلمان

"البلديات" السعودية تصدر تصاريح التنقل أثناء وقت منع التجول للأنشطة المستثناة

نظام "أجير" السعودي يُتيح للمنشآت آلية جديدة لإعارة العمالة بشكل أسرع

السعودية تضع آلية جديدة لتنظيم سكن العمالة

الصحة السعودية: 1147 إصابة جديدة بـ"كورونا"..وحالات الشفاء ترتفع لـ 1640 حالة