"الجزيرة تكافل" تتوقع تأثر أقساطها المكتتبة بالإجراءات الاحترازية لـ"كورونا"

الرياض – مباشر: أعلنت شركة الجزيرة تكافل تعاوني "الجزيرة تكافل" عن إمكانية تأثر إجمالي الأقساط المكتتبة؛ بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الأربعاء، إنها تتوقع تأثر مبيعات الوثائق التأمينية بسبب الإجراءات الاحترازية، مما سوف ينعكس سلبا على إجمالي أقساط التأمين المكتتبة.

وأضافت "الجزيرة تكافل"، أنه في ظل عدم معرفة الشركة بمدة العمل بتلك الإجراءات الاحترازية والتي كان آخرها الحظر الكامل لمدة 24 ساعة فإنه يصعب تحديد حجم الأثر المالي لهذه الإجراءات في الوقت الحالي.

وأوضحت، أنها تقوم بمتابعة المستجدات بهذا الشأن، وستعلن عن أي تطور جوهري في حينه.

وأنهى سهم الشركة تعاملات الثلاثاء بتراجع نسبته 3.03%، لمستوى 14.74 ريالا.

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