فروست آند سوليفان تحلل مستقبل الخصوصية والأمن الإلكتروني

وفي هذا السياق، قال فيناي فينكاتيسان، مستشار أبحاث في مجموعة أعمال "فيجينري إينوفايشن" التابعة لشركة "فروست آند سوليفان": "سيبرز الذكاء الاصطناعي كخط فاصل جديد للخصوصية والأمن الإلكتروني في الوقت الذي تعمل فيه الشركات غلى استكشاف فرص جديدة وتقوم بتدريب قوة عاملة قادرة على اكتشاف التهديدات الحرجة والاستجابة بشكل أسرع للانتهاكات والتعلم منها". وأضاف: "بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، فإن إخفاء هوية البيانات، والمصادقة المتقدّمة والتشفير، والقياسات البيومترية، والتعاملات الرقمية ’بلوك تشاين‘، والأتمتة، والحوسبة الكمومية ستتمتع جميعها بالقدرة على تحويل الخصوصية والأمن الإلكتروني".

وفي هذا السياق، قال فيناي فينكاتيسان، مستشار أبحاث في مجموعة أعمال "فيجينري إينوفايشن" التابعة لشركة "فروست آند سوليفان": "سيبرز الذكاء الاصطناعي كخط فاصل جديد للخصوصية والأمن الإلكتروني في الوقت الذي تعمل فيه الشركات غلى استكشاف فرص جديدة وتقوم بتدريب قوة عاملة قادرة على اكتشاف التهديدات الحرجة والاستجابة بشكل أسرع للانتهاكات والتعلم منها". وأضاف: "بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، فإن إخفاء هوية البيانات، والمصادقة المتقدّمة والتشفير، والقياسات البيومترية، والتعاملات الرقمية ’بلوك تشاين‘، والأتمتة، والحوسبة الكمومية ستتمتع جميعها بالقدرة على تحويل الخصوصية والأمن الإلكتروني".