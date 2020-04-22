مساهمو "المصافي" يقرون توزيعات الأرباح لعام 2019

الرياض – مباشر: أقرت الجمعية العامة العادية لشركة المصافي العربية السعودية "ساركو"، في اجتماعها أمس الثلاثاء، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2019 بواقع ريال واحد للسهم، بما يمثل 10% من قيمته الاسمية.

وقالت "ساركو"، في بيان على "تداول" اليوم الأربعاء، إن أحقية التوزيعات للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأضافت "ساركو"، أنها ستعلن عن تاريخ التوزيع في وقت لاحق.

ووافقت الجمعية على صرف 34.02 ألف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للعام المالي 2019.

وتم التصويت على تعيين مكتب العيوطي وشركاه مراجعاً لحسابات الشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020، والربع الأول من العام المالي 2021 وتحديد أتعابه.

وأقرت الجمعية كذلك تقرير مجلس الإدارة، ومراجع الحسابات، والقوائم المالية لعام 2019، إلى جانب إبراء ذمة أعضاء المجلس عن تلك الفترة.

وأنهى سهم الشركة تعاملات الثلاثاء على تراجع نسبته 2.3%، لمستوى 31.70 ريالا.

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