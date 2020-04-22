مساهمو أسمنت السعودية يقرون توزيع ريالين للسهم عن النصف الثاني

الرياض – مباشر: أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الأسمنت السعودية، في اجتماعها أمس الثلاثاء، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2019 بواقع ريالين للسهم تمثل 20% من القيمة الاسمية.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الأربعاء، إن أحقية التوزيعات لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة.

وأضافت، أن صرف الأرباح يبدأ يوم الثلاثاء 12 رمضان 1441هـ الموافق 5 مايو/ أيَّار المقبل.

وأوضحت الشركة، أن صرف أرباح النصف الثاني للعام 2019 سيتم بواسطة بنك الرياض، وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين أصحاب المحافظ، وبالصرف نقداً للمساهمين أصحاب الشهادات عند إبراز بطاقة الهوية الوطنية لأي من فروع بنك الرياض.

ووافقت الجمعية، بحسب البيان، على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول لعام 2019 بواقع 1.5 ريال للسهم بنسبة 15% من رأس المال.

وتمت الموافقة على صرف 5.25 مليون ريال؛ مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.

وفوضت الجمعية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020.

وتم إقرار تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات لعام 2019، إلى جانب إبراء ذمة أعضاء المجلس عن تلك الفترة.

وأنهى سهم الشركة تعاملات الثلاثاء على تراجع نسبته 0.8%، لمستوى 49.70 ريال.

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