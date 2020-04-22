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الأندلس العقارية تحدد موعد الجمعية العامة لمناقشة توزيعات الأرباح

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الأندلس العقارية تحدد موعد الجمعية العامة لمناقشة توزيعات الأرباح الأندلس العقارية تحدد موعد الجمعية العامة لمناقشة توزيعات الأرباح

الرياض ـ مباشر: قرر مجلس إدارة الأندلس العقارية، عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، بتاريخ 14 مايو/أيَّار 2020، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، لمناقشة توزيعات الأرباح عن العام 2019.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الأربعاء، أنه سيتم التصويت خلال الجمعية على توزيع أرباح نقدية على المساهمين، بقيمة 70 مليون ريال، بواقع ريال واحد للسهم

كما أشار إلى أن استحقاق الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ولفت إلى أنه سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح في وقت لاحق، بعد موافقة الجمعية.

ويتم التصويت خلال الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام 2020م.

وتناقش الجمعية خلال الاجتماع على البيانات المالية لعام 2019، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة.

وكشفت البيانات المالية للشركة خلال عام 2019، ارتفاع صافي الأرباح 35.13% إلى 64.82 مليون ريال، مقابل 47.97 مليون ريال، في العام السابق.

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