أرباح أسمنت اليمامة ترتفع 75.5% بالربع الأول 2020

الرياض – مباشر: حققت شركة أسمنت اليمامة نمواً بصافي الأرباح بنحو 75.5% خلال الربع الأول من عام 2020 على أساس سنوي.

ووفقاً لبيانات الشركة المالية على "تداول" اليوم الأربعاء، بلغ صافي الربح 123.97 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 70.63 مليون ريال في الربع الأول من عام 2019.

وأرجعت الشركة نمو صافي الأرباح؛ إلى ارتفاع كمية المبيعات، وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية مقارنة مع الربع المماثل من العام 2019.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح أسمنت اليمامة 59.3% مقارنة مع أرباح الربع السابق والبالغة 77.8 مليون ريال.

وارتفعت إيرادات المبيعات 35.6% بالربع الأول من 2020؛ إلى 290.02 مليون ريال، مقابل 213.88 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وتحولت الشركة للربحية خلال عام 2019 بصافي 256.34 مليون ريال، مقارنة مع خسائر صافية قيمتها 51.84 مليون ريال في 2018.

وأنهى سهم الشركة تعاملات الثلاثاء على تراجع نسبته 2.36%، لمستوى 17.40 ريال.

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