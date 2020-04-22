أخبار عاجلة

قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
النائب عبدالحميد كمال يهاجم كارتة طريق السويس: لم يتم دراسة مكان البوابات بشكل صحيح -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟ -
صدمة عمرو من كلام حاتم المصور #لعبة_النسيان -
الخميس مش فاضيين! عندنا عيد ميلاد حماقي ومشدد علينا نحضر -
رقية عرفت مكان د. محمد عبد السلام الحقيقي #لعبة_النسيان -
ملعب ONTime - إجابات نارية من"العامري فاروق " .. "محمد فضل لايراعي طريقة كلامه عن النادي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

المعمر لأنظمة المعلومات تصعد بأرباحها 46% في الربع الأول

Print
المعمر لأنظمة المعلومات تصعد بأرباحها 46% في الربع الأول المعمر لأنظمة المعلومات تصعد بأرباحها 46% في الربع الأول

الرياض ـ مباشر: كشفت البيانات المالية لشركة المعمر لأنظمة المعلومات، خلال الربع الأول من 2020، ارتفاع صافي الأرباح 46.3% مقارنة بـالفترة نفسها من 2019.

ووفقاً لبيانات الشركة، على "تداول"، اليوم الأربعاء، ارتفاع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة، إلى 17.15 مليون ريال، بالربع الأول من العام الجاري، مقابل 11.72 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

وأوضحت الشركة، أن ارتفاع صافي الأرباح، يعود إلى زيادة المبيعات، نتيجة الأعمال المتراكمة القوية والنمو المستمر للطلبات الجديدة، إلى جانب التحسينات المستمرة بالكفاءة التشغيلية.

وعلى أساس ربعي، أظهرت البيانات المالية للشركة، تراجع صافي الأرباح نحو 53.5%، مقارنة بـأرباح الربع السابق التي بلغت 36.89 مليون ريال.

وارتفعت أرباح الشركة خلال عام 2019 نحو 17.76%،  إلى 75.97 مليون ريال، بالعام الماضي، مقابل 64.51 مليون ريال، للعام السابق.

ترشيحات:

هيئة السوق توافق على زيادة رأسمال "المعمر" بأسهم منحة مجانية

"المعمر" توقع اتفاقية استحواذ على 75% من حصص شركة مصرية

اليوم.. مؤتمر صحفي لوزير المالية السعودي لاستعراض التطورات الاقتصادية

مساهمو "سابك" يقرون توزيع 6.6 مليار ريال للنصف الثاني من 2019

13 قراراً للوزراء السعودي في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الملك سلمان

تضع آلية جديدة لتنظيم سكن العمالة

السعودية تسجل 1122 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

نشرة ضد كورونا - مصر تعيد 542 مواطنا من العالقين في الكويت والسعودية والإمارات وكندا

نشرة ضد كورونا - مصر تعيد 542 مواطنا من العالقين في الكويت والسعودية والإمارات وكندا

شبكة عيون الإخبارية