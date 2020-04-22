المعمر لأنظمة المعلومات تصعد بأرباحها 46% في الربع الأول

الرياض ـ مباشر: كشفت البيانات المالية لشركة المعمر لأنظمة المعلومات، خلال الربع الأول من 2020، ارتفاع صافي الأرباح 46.3% مقارنة بـالفترة نفسها من 2019.

ووفقاً لبيانات الشركة، على "تداول"، اليوم الأربعاء، ارتفاع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة، إلى 17.15 مليون ريال، بالربع الأول من العام الجاري، مقابل 11.72 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

وأوضحت الشركة، أن ارتفاع صافي الأرباح، يعود إلى زيادة المبيعات، نتيجة الأعمال المتراكمة القوية والنمو المستمر للطلبات الجديدة، إلى جانب التحسينات المستمرة بالكفاءة التشغيلية.

وعلى أساس ربعي، أظهرت البيانات المالية للشركة، تراجع صافي الأرباح نحو 53.5%، مقارنة بـأرباح الربع السابق التي بلغت 36.89 مليون ريال.

وارتفعت أرباح الشركة خلال عام 2019 نحو 17.76%، إلى 75.97 مليون ريال، بالعام الماضي، مقابل 64.51 مليون ريال، للعام السابق.

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