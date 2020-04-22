"تبوك الزراعية" توقع اتفاقية تمويل مع الصندوق الزراعي بـ10 ملايين ريال

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية، عن توقيع اتفاقية مع صندوق التنمية الزراعية للحصول على قرض تمويل تشغيلي حسب أنظمة ولوائح الاقراض بالصندوق بقيمة 10 ملايين ريال.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، أنه من المتوقع الحصول على المبلغ خلال الأيام القادمة.

وأشارت إلى أن القرض سيسهم في تحسن العمليات التشغيلية والبرنامج الزراعي بالشركة.

وأكدت الشركة أنه لا يوجد جهات ذات علاقة بالاتفاقية، وأنه سيتم الإعلان عند استلام المبلغ من الصندوق.

وافقت الجمعية العامة للشركة، التي عقد اجتماعها بتاريخ 18 مارس/آذار الماضي، على تخفيض رأس المال بنسبة 46.27% من 450 مليون ريال إلى 241.77 مليون ريال.

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