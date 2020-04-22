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مساهمو "سابك" يقرون توزيع 6.6 مليار ريال للنصف الثاني من 2019

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مساهمو "سابك" يقرون توزيع 6.6 مليار ريال للنصف الثاني من 2019 مساهمو "سابك" يقرون توزيع 6.6 مليار ريال للنصف الثاني من 2019

الرياض ـ مباشر: أقرت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة للصناعات الأساسية (سابك)، في اجتماعها، أمس الثلاثاء، جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، التي تضمنت توزيع أرباح نقدية، عن النصف الثاني من 2019م.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الأربعاء، أنه تمت الموافقة على توزيع نحو 6.6 مليار ريال على المساهمين، يتم توزيعها على 3 مليارات سهم، بواقع 2.2 ريال للسهم.

وأشارت إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم اجتماع الجمعية، والمقيدين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأشارت إلى أنه سيتم صرف الأرباح بتاريخ 12 مايو / أيار المقبل.

ووافقت الجمعية خلال الاجتماع على تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من 2019م، بقيمة 6.6 مليار ريال، بواقع 2.2 ريال لكل سهم.

كما وافقت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية عن العام 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف، بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية.

ووافقت الجمعية كذلك القوائم المالية لعام 2019، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة، إلى جانب إقرار بقية البنود المدرجة على جدول الأعمال.

وكشفت البيانات المالية للشركة خلال عام 2019، تراجع صافي الأرباح بنسبة 73.84%، إلى 5.63 مليار ريال، مقابل نحو 21.52 مليار ريال للعام السابق.

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