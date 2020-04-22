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اليوم.. مؤتمر صحفي لوزير المالية السعودي لاستعراض التطورات الاقتصادية

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اليوم.. مؤتمر صحفي لوزير المالية السعودي لاستعراض التطورات الاقتصادية اليوم.. مؤتمر صحفي لوزير المالية السعودي لاستعراض التطورات الاقتصادية

الرياض ـ مباشر: يعقد وزير المالية السعودي وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف، محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم الأربعاء، مؤتمراً صحفياً (افتراضياً)، لاستعراض أبرز التطورات الاقتصادية بالمملكة في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

ويسلط الوزير خلال المؤتمر، وفقا لبيان اطلع عليه "مباشر"، الضوء على المبادرات التي أعلنتها حكومة المملكة لتخفيف آثار تداعيات على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية.

وأعلن عدد من الجهات الحكومية مؤخراً عن حزمة من التدابير والمبادرات تجاوزت قيمتها 70 مليار ريال، والمتمثلة في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية.

وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي، عن تقديم برنامج دعم للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال.

كما أعلنت تحمل 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية للعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، لمدة 3 أشهر  وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليار ريال.

كما تم إعلان عدد من التدابير الاقتصادية والتي تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، بقيمة تتجاوز 50 مليار ريال، كما عملت الجهات الحكومية على تنفيذ هذه المبادرات والإجراءات للتخفيف من آثار هذه الجائحة العالمية.

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مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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