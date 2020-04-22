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تحرير 22 محضر للمخابز بمركز كوم حماده بالبحيرة

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تحرير 22 محضر للمخابز بمركز كوم حماده بالبحيرة تحرير 22 محضر للمخابز بمركز كوم حماده بالبحيرة

شنت مديرية بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، حملات تموينية مكبرة على المخابز والأسواق بمركزى الدلنجات، وكوم حمادة، وذلك لمتابعة مدى إلتزامهم بالشروط والمواصفات.

وأسفرت الحملة عن تحرير 43 محضرًا تموينيًا عبارة عن تحرير 16 محضر بمركز الدلنجات منهم 6 محاضر إثبات حالة للمخابز وتصرف فى 54 شيكارة دقيق زنة 50كيلو و10 محاضر للأسواق منها ضبط سلع مجهولة المصدر، عبارة عن 1116 عبوة شاى، و16 عبوة بويات منتهية الصلاحية.

وجرى تحرير 22 محضر للمخابز بمركز كوم حماده  عبارة عن 19 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر تصرف فى 7 شكائر دقيق بلدى مدعم، وأيضًا تحرير 5 محاضر لحوم بمركز كوم حماده، بالإضافة إلي ضبط كمية من اللحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى تقدر بـ 20 كيلو.

المشرق نيوز

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شبكة عيون الإخبارية