ضبط 19 مخبزًا مخالفًا للمواصفات وتهريب الدقيق بالبحيرة

شنت مديرية التموين بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، حملة مفاجئة على المخابز، لمتابعة مدى إلتزامها بالشروط ومواجهة تهريب الدقيق، لكسب أرباح غير مشروعة، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 19 مخبزًا بمركزى شبراخيت، ووادى النطرون لإنتاجها خبز مخالف للمواصفات، وتهريب دقيق مدعم للسوق السوداء، وجرى تحرير المحاضر اللازمة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وذكر أن الحملة التموينية كانت تحت إشراف كلاً من كمال راشد وكيل وزارة التموين، ووجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، وسمير البلكيمى مدير التجارة الداخلية بمديرية التموين.

وأمر هشام أمنة محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية والأسواق والمخابز، ذلك للتأكد من مدى إلتزام أصحابها بالقرارات التموينية.