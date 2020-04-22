أخبار عاجلة

أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
النائب عبدالحميد كمال يهاجم كارتة طريق السويس: لم يتم دراسة مكان البوابات بشكل صحيح -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟ -
صدمة عمرو من كلام حاتم المصور #لعبة_النسيان -
الخميس مش فاضيين! عندنا عيد ميلاد حماقي ومشدد علينا نحضر -
رقية عرفت مكان د. محمد عبد السلام الحقيقي #لعبة_النسيان -
ملعب ONTime - إجابات نارية من"العامري فاروق " .. "محمد فضل لايراعي طريقة كلامه عن النادي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. المشرق نيوز

ضبط 19 مخبزًا مخالفًا للمواصفات وتهريب الدقيق بالبحيرة

Print
ضبط 19 مخبزًا مخالفًا للمواصفات وتهريب الدقيق بالبحيرة ضبط 19 مخبزًا مخالفًا للمواصفات وتهريب الدقيق بالبحيرة

شنت مديرية بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، حملة مفاجئة على المخابز، لمتابعة مدى إلتزامها بالشروط ومواجهة تهريب الدقيق، لكسب أرباح غير مشروعة، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 19 مخبزًا بمركزى شبراخيت، ووادى النطرون لإنتاجها خبز مخالف للمواصفات، وتهريب دقيق مدعم للسوق السوداء، وجرى تحرير المحاضر اللازمة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وذكر أن الحملة التموينية كانت تحت إشراف كلاً من كمال راشد وكيل وزارة التموين، ووجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، وسمير البلكيمى مدير التجارة الداخلية بمديرية التموين.

وأمر هشام أمنة محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية والأسواق والمخابز، ذلك للتأكد من مدى إلتزام أصحابها بالقرارات التموينية.

المشرق نيوز

معلومات الكاتب

شبكة عيون الإخبارية