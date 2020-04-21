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صدمة النفط تواصل الهيمنة على الأسواق العالمية اليوم

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صدمة النفط تواصل الهيمنة على الأسواق العالمية اليوم صدمة النفط تواصل الهيمنة على الأسواق العالمية اليوم

مباشر-أحمد شوقي: واصلت صدمة الانهيار الحاد لأسعار النفط في التأثير على الأسواق العالمية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

ورغم تحول عقد نايمكس تسليم مايو/آيار الذي ينتهي صلاحيته اليوم للارتفاع من النطاق السالب بعد أسوأ يوم في تاريخه بالأمس، إلا أنه نقل عدوى الهبوط الحاد إلى العقود الأخرى حيث تراجع عقد الخام الأمريكي تسليم يونيو/حزيران بنحو 43 بالمائة عند التسوية.

كما تهاوى سعر خام "برنت" القياسي بحوالي 30 بالمائة خلال التعاملات ليتراجع أدنى 19 دولاراً لأول مرة في عقدين.

يأتي انهيار النفط مع تخمة المعروض وعدم وجود مساحة كافية لتخزين الخام في ظل تراجع الطلب الناجم عن .

ومن جانبه، أشار الرئيس الأمريكي دونالد إلى أن الولايات المتحدة لن تسمح بانهيار صناعة النفط والغاز، لكن في وقت نفسه دعا إلى الاستفادة من انهيار أسعار الخام في ملء الاحتياطي الاستراتيجي.

في حين تراجعت أسعار الذهب عند التسوية بأكثر من 23 دولاراً مع قوة العملة الأمريكية التي كانت الرابح الوحيد خلال تعاملات اليوم حيث ينظر المستثمرون إليها على أنها ملاذ آمن.

كما فضل المستثمرون بيع المعادن الثمينة مثل الذهب لتغطية خسائرهم جراء انهيار أسعار النفط.

مؤشرات الأسهم وأرقام اقتصادية

وتأثراً بانهيار أسعار النفط، تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بوتيرة قوية في ختام تعاملات اليوم، حيث فقد "داو جونز" أكثر من 630 نقطة.

فيما هبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأدنى مستوى في 6 أسابيع.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة تحفيزية بقيمة 484 مليار دولار لدعم الشركات الصغيرة وقطاع الرعاية الصحية مع استمرار أزمة كورونا.

كما انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 3 بالمائة عند ختام تعاملات مع اليوم مع الهبوط الحاد لأسعار النفط.

فيما تراجع مؤشر "نيكي" الياباني بنحو 2 بالمائة عند الإغلاق مع تجدد المخاوف الجيوسياسية.

وعلى صعيد الأرقام الاقتصادية، تراجعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.

وفي منطقة اليورو، تحسنت معنويات المستثمرين بأكثر من توقعات المحللين خلال الشهر الجاري.

فيما ارتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في فبراير/شباط الماضي.

وفي نتائج الأعمال، ارتفعت إيرادات شركة "سناب شات" بأكثر من التوقعات خلال الربع الأول من الجاري كما ارتفع عدد المستخدمين بنحو 39 مليون مستخدم.

كما أضافت نتفليكس عدد مشتركين بوتيرة قياسية خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 15.77 مليون مشترك، كما ارتفعت الإيرادات بأكثر من التوقعات.

فيما تجاوزت أرباح وإيرادات "كوكا كولا" تقديرات المحللين خلال الربع الأول من العام الجاري.

أما شركة "هواوي" فقد شهدت تباطؤاً حاداَ في نمو الإيرادات خلال الربع الأول من 2020.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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