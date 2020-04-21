محدث..الشيوخ الأمريكي يقر حزمة بـ484مليار دولار لدعم الشركات الصغيرة والمستشفيات

مباشر: وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة تحفيزية جديدة لدعم الشركات الأمريكية الصغيرة واختبارات فيروس كورونا والمستشفيات المنهكة.

وكانت الولايات المتحدة أقرت حزمة تحفيزية بقيمة 349 مليار دولار للشركات الصغيرة لكن تم نفادها مع تكالب الشركات على طلب قروض لمواجهة تداعيات كورونا.

وصوت مجلس الشبوخ، اليوم الثلاثاء، على حزمة بقيمة 484 مليار دولار على أن يتم إرسالها للتصويت في مجلس النواب يوم الخميس المقبل.

وأكد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ "تشاك شومر" الاتفاق مع البيت الأبيض بشأن الصفقة التحفيزية في وقت سابق من اليوم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا الكونجرس في تغريدة عبر "تويتر" اليوم، للموافقة على هذه الحزمة لدعم الشركات الصغيرة ونظام الرعاية الصحية مع استمرار أزمة فيروس كورونا.