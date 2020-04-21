إيرادات "سناب شات" تتجاوز التوقعات مع إضافة 39 مليون مستخدم

مباشر: ارتفعت إيرادات "سناب شات" بأكثر من تقديرات المحللين خلال الربع الأول من العام الجاري، مع زيادة عدد المستخدمين بنحو 20 بالمائة.

وكشفت الشركة الأمريكية المالكة لتطبيق "سناب شات" عبر تقرير نتائج أعمالها، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت خسائر بقيمة 305.9مليون دولار (21 سنتاً للسهم) في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس/آذار الماضي، مقابل خسائر بقيمة 310.4 مليون دولار (23 سنتاً للسهم) خلال نفس الفترة من عام 2019.

فيما سجل نصيب السهم من الخسائر باستثناء البنود والمواد غير المتكررة 8 سنتات خلال الربع الأول من 2020، مقارنة مع خسارة 10 سنتات للسهم خلال الربع المقارن من العام الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن نصيب السهم من الخسائر سيسجل 20 سنتاً للسهم في الربع الأول.

فيما ارتفعت إيرادات "سناب شات" بنحو 44 بالمائة عند 462.47 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 320.4 مليون دولار في الربع نفسه من 2019.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن إيرادات سناب شات سترتفع عند 423.7 مليون دولار.

كما ارتفع عدد المستخدمين النشطين يومياً على تطبيق "سناب شات" بنحو 39 مليون مستخدم إلى 229 مليون مستخدم خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي.

وكان من المتوقع ارتفاع عدد المستخدمين في سناب سات إلى 224.5 مليون مستخدم.

وسحبت الشركة الأمريكية تقديرات الربع الثاني من العام الجاري مع عدم اليقين بشأن فيروس كورونا.

وعند نهاية تعاملات اليوم، انخفض سهم "سناب شات" بنحو 3.7 بالمائة إلى 12.44 دولار، لكنه ارتفع بأكثر من 18 بالمائة في تعاملات ما بعد الجلسة.