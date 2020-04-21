وائل الإبراشي: الحكومة ستعلن إجراءات رمضان غدًا

صرح الإعلامى وائل الإبراشى، إن الحكومة ستعلن غدًا الأربعاء، الخطوات المتعلقة بالإجراءات الجديدة، التى سيجري إتباعها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، خلال شهر رمضان الكريم.

وأشار إلى أن الدولة، تسير بالتوازن الشديد بين إتباع الإجراءات الوقاية والصحية، ومواصلة عجلة الإنتاج ونجحت فى ذلك.

وأكد “الإبراشى”، خلال تقديمه برنامج “التاسعة”، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن المواطنين فى حاجة إلى الابتعاد عن الضغط النفسى والعصبى الذى يتعرضون له جراء جائحة كورونا.

وأضاف: “الناس عاوزة تبعد عن الضغط النفسى والعصبى، وتسمع أخبار جميلة”.

وتابع “الإبراشى”، أن مصر فى منطقة الاحتواء المتوازن حتى الآن، بفضل الإجراءات المتوازنة والضوابط التى تواجه به الفيروس القاتل، وعلينا مواصلة التحمل، حتى نتجاوز الأزمة بسلام.

وأستكمل: “لابد أن نبتعد عن اللمة المؤذية خلال شهر رمضان، حتى نحمى أنفسنا والمجتمع كافة”.