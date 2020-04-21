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نتفليكس تضيف 15.7 مليون مشترك بوتيرة قياسية خلال الربع الأول

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نتفليكس تضيف 15.7 مليون مشترك بوتيرة قياسية خلال الربع الأول نتفليكس تضيف 15.7 مليون مشترك بوتيرة قياسية خلال الربع الأول

مباشر: أضافت شركة "نتفليكس" عدد قياسي من المشتركين خلال الربع الأول من العام الجاري، كما تجاوزت الإيرادات تقديرات المحللين.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة الأمريكية الصادرة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع صافي الأرباح إلى 709.06 مليون دولار (1.57 دولار للسهم) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي، مقابل 344.05 مليون دولار (0.76 دولار للسهم) خلال نفس الفترة من عام 2019.

وكانت توقعات المحللين تُشير إلى أن نصيب السهم من الأرباح سوف يسجل 1.64 دولار للسهم خلال الربع الأول.

في حين ارتفعت إيرادات الشركة إلى 5.77 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 4.52 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019.

وكانت توقعات المحللين تُشير إلى أن إيرادات "نتفليكس" سوف ترتفع إلى 5.75 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وأضافت الشركة الأمريكية 15.77 مليون مشترك عالمياً في الثلاثة أشهر الأولى من 2020 بأكبر وتيرة فصلية على الإطلاق، مقارنة مع 9.6 مليون مشترك خلال نفس الفترة من العام الماضي، ليصل الإجمالي إلى 182.68 مليون مشترك في الخدمات المدفوعة.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن الشركة الأمريكية سوف تضيف 8.2 مليون مشترك.

وتأتي قفزة عدد المشتركين في الشبكة وسط زيادة الطلب على خدماتها مع بقاء الناس في منازلهم ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي كورونا.

وعند نهاية تعاملات اليوم، انخفض سهم "نتفليكس" بنحو 0.8 بالمائة إلى 433.83 دولار لكنه ارتفع 11 بالمائة في تداولات ما بعد الجلسة.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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