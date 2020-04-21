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نظام "أجير" السعودي يُتيح للمنشآت آلية جديدة لإعارة العمالة بشكل أسرع

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نظام "أجير" السعودي يُتيح للمنشآت آلية جديدة لإعارة العمالة بشكل أسرع نظام "أجير" السعودي يُتيح للمنشآت آلية جديدة لإعارة العمالة بشكل أسرع

الرياض - مباشر: أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، خدمة تمكين المنشآت من إدراج السير الذاتية للعمالة المراد إعارتهم أو نقل خدماتهم للمنشآت الأخرى، لتسهيل عملية الربط والوصول بين مقدم الخدمة والمنشآت المستفيدة منها.

وأفادت الوزارة في بيان، بأن هذا الإجراء يضمن تسهيل أعمال تلك المنشآت وعدم تأثر سوق العمل في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها جميع دول العالم جراء جائحة كورونا، ويمكن للمنشآت الاستفادة من الخدمة بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى مراجعة فروع الوزارة من خلال الرابط : https://ajeer.qiwa.sa .

وأكدت الوزارة أن هذه الخدمة التي يقدمها برنامج "أجير" تهدف إلى تسهيل إجراءات الوصول إلى العمالة في سوق العمل، وإتمام عملية الربط بين مقدمي الخدمة والمستفيدين منها، بما يضمن تقديم الخدمات في سوق العمل بشكل إلكتروني.

وأشارت إلى أن البرنامج يمكّن المنشآت الراغبة بالإعارة أو الاستغناء عن خدمات عمالتها من رفع السير الذاتية للعمالة، وعرضها على المنشآت الراغبة في الاستفادة منها، بما يمكن تلك المنشآت من استعراض السير الذاتية المتاحة في البوابة الإلكترونية، والاستفادة من استقطاب العمالة في التخصصات التي يرغبون بها، حيث تتيح البوابة تصنيفاً للسير الذاتية وفق التخصصات المتاحة في قطاع تأجير العمالة.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت مؤخراً عن إعارة العاملين عبر برنامج "أجير" لمنشآت القطاع الخاص دون اشتراط لنوع النشاط التجاري للمنشآت، ضمن مجموعة المبادرات التي أعلنت عنها الوزارة خلال هذه الفترة وبالتزامن مع الوضع الراهن.

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