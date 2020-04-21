الزراعة: ارتفاع غير مسبوق لصادرات مصر بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا

صرح سامي السيد، مدير إدارة خدمة المصدرين التابعة للإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة في تصريح له، إن منتجات العنب والفراولة والخوخ والمانجو والبلح، لم تتأثر بالتصدير بالتزامن مع فيروس كورونا المستجد “كوفيد19“، مؤكدًا أن هناك ارتفاع غير مسبوق لصادرات مصر، بالتزامن مع انتشار الفيروس.

وأكد “السيد”، خلال حوار خاص على شاشة “DMC”، أنه يجري تصدير الفواكه لدول الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، كما أن الدول العربية والخليجية، دائمًا ما تستورد الفاكهة من مصر.

وأضاف أن هناك بعض المنتجات التي زادت نسبة تصديرها في أزمة فيروس كورونا، عن نفس الفترة من العام الماضي، مثل الموالح والبطاطس والبصل.

وتابع مدير إدارة خدمة المصدرين التابعة للإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، أن الإجراءات المتخذة من وزارة الصحة لمنع انتشار فيروس كورونا، تضمنت منع دخول أي عامل لمكان التعبئة والإنتاج، إلا بعد تعقيمه وتطهيره وارتداءه زي معقم.