رئيس الطود بالأقصر يتابع إحلال وتجديد مبنى مدرسة ابتدائية

تابع الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود جنوب الأقصر، اليوم الثلاثاء، مشروع إحلال وتجديد مبنى مدرسة السادات الابتدائية بنجع المهيدات قرية العديسات قبلي، وإحلال وتجديد مبنى الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المدن، ذلك بالمتابعة الميدانية المستمرة وللمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مدنهم والخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين.

وتفقد رئيس مركز ومدينة الطود، الأعمال الجارية بمحطات الصرف الصحي، وهي حفر غرف الغسيل لخط الطرد لمحطة الرفع والمعالجة للصرف الصحي بالعديسات بحري بطريق المصلب، وكذلك أعمال حملات النظافة بالوحدة المحلية لقرية العديسات قبلي، إذ جرى رفع 9 طن مخلفات بمداخل النجوع والعزب.

وتابع رئيس المدينة، استكمال إدارة التضامن الاجتماعي بمركز الطود برئاسة محجوب أحمد محجوب مدير الإدارة، توزيع 290 كرتونة مواد غذائية مقدمة من مؤسسات المجتمع المدني، إذ وزعت على الأسر الأكثر احتياجًا بالمركز بمناسبة شهر الخير شهر رمضان المبارك.

وعملت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، بالتنسيق مع منطقة بريد الأقصر، بمتابعة انتظام عمليات صرف معاشات تكافل وكرامة، ونصب مظلات للوقاية من الشمس وأماكن انتظار “كراسي وفراشة” وتوفير متطوعين يقومون بتنظيم عملية الصرف، بالإضافة إلي أعمال النظافة والتعقيم أمام مكاتب البريد والطرق الرئيسية والمؤسسات داخل المركز مع إتباع كافة التدابير والإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.