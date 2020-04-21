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ميناء دمياط: تصدير 1000 حاوية فواكه وخضروات ل 5 دول

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ميناء دمياط: تصدير 1000 حاوية فواكه وخضروات ل 5 دول ميناء دمياط: تصدير 1000 حاوية فواكه وخضروات ل 5 دول

أعلن ميناء دمياط، اليوم الثلاثاء، عن إستقبال 3 سفن حاويات و5 بضائع عامة، بينما غادره سفينة حاويات و7 بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلي 19سفينة.

وأضاف هيئة الميناء، أن حركة الصادر شملت
7015 طن فوسفات و3750 طن مولاس و10000 طن يوريا، وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 2359 طن كلوريد ايثيلين، و7700 طن خردة، و5000 طن قمح، و16700 طن ذرة، و1311 طن زيت طعام.‎

وبلغت إجمالى حركة الصادر من الحاويات 1000 حاوية تشمل فواكة “برتقال”، وخضروات “بطاطا، وخضراوات مجمدة”، وحاصلات زراعية “بصل، وثوم، وبرسيم” تصدر لكلاً من الإمارات، والأردن، وبريطانيا، وهولندا، وسولفينيا، كما بلغ عدد الحاويات الوارد 352 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2747 حاوية مكافئة.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 178730 طنًا، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 101905 أطنان، بينما غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2728 طن قمح متجهين لصوامع شبرا، وغادر 1066 شاحنة منها 317 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 17197 من البضائع العامة.

المشرق نيوز

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