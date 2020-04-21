النقل: كورونا لن يؤجل مشروعات السكة الحديد والمترو والطرق

صرح الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل في تصريح له، أن فيروس كورونا المستجد لم ولن يؤجل تنفيذ المشروعات القومية والتنموية في السكك الحديدية ومترو الأنفاق والطرق والكباري.

وأكد أن جميع أعمال المشروعات تسير بصورة منتظمة، موضحًا أن أعمال تحديث البنية التحتية لمنظومة السكة الحديد منتظمة وتشمل تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات.

وأضاف الوزير في تصريحات له، إن منظومة السكك الحديدية ستشهد طفرة كبيرة بالتزامن مع منتصف يونيو المقبل، مؤكدًا أن الراكب سيشعر بتحسن كبير داخل عربات القطارات، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على خدمة المواطن المصري في المقام الأول.