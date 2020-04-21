“مستقبل وطن” يهنئ أهالي أسوان بقرب حلول شهر رمضان

وضعت أمانة حزب “مستقبل وطن” في محافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، عدد من اللافتات ذلك لتهنئة المواطنين بقرب حلول شهر رمضان المعظم، وذلك في إطار الدور المجتمعي للحزب والمشاركة في كافة المناسبات المختلفة، وتنفيذًا لتوجيهات المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وبرعاية المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

وتوجه النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن في محافظة أسوان، بخالص التهاني القلبية للشعب المصري عمومًا والأسوانى خصوصًا، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح المهندس جلال أبوالحسن أمين المجالس المحلية بحزب مستقبل وطن في أسوان، أنه جرى وضع عددًا كبيرًا من اللافتات في مختلف الميادين والشوارع الرئيسية وكورنيش النيل بمدينة أسوان، لتهنئة الامة الإسلامية واهالي أسوان الكرام بقرب حلول شهر رمضان المعظم الذي تتجسد فيه قيم الصبر والمثابرة والعطاء والتسامح.