أخبار عاجلة

أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
النائب عبدالحميد كمال يهاجم كارتة طريق السويس: لم يتم دراسة مكان البوابات بشكل صحيح -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟ -
صدمة عمرو من كلام حاتم المصور #لعبة_النسيان -
الخميس مش فاضيين! عندنا عيد ميلاد حماقي ومشدد علينا نحضر -
رقية عرفت مكان د. محمد عبد السلام الحقيقي #لعبة_النسيان -
ملعب ONTime - إجابات نارية من"العامري فاروق " .. "محمد فضل لايراعي طريقة كلامه عن النادي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

"البلديات" السعودية تصدر تصاريح التنقل أثناء وقت منع التجول للأنشطة المستثناة

Print
"البلديات" السعودية تصدر تصاريح التنقل أثناء وقت منع التجول للأنشطة المستثناة "البلديات" السعودية تصدر تصاريح التنقل أثناء وقت منع التجول للأنشطة المستثناة

الرياض - مباشر: أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية في ، خدمة إصدار تصاريح التنقل أثناء وقت منع التجول للأنشطة المستثناة من الإغلاق في أنحاء المملكة , من خلال الأمانات البالغ عددها (17) أمانة تغطي جميع مناطق المملكة ومحافظاتها.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنه يمكن للمستفيدين والمستثمرين استخراج التصاريح عبر بوابة "بلدي" بعد استيفاء المتطلبات المتمثلة في رخصة سارية وأن يكون نشاط المنشأة من الأنشطة المستثناة ، إضافة إلى توافر الاشتراطات والموافقات الحكومية، بما فيها موافقة وزارة الداخلية بعد طباعة التصريح وذلك لتفعيله.

وأشارت إلى أن بوابة بلدي تتيح لكافة المستفيدين الاطلاع والتعرف على الأنشطة المستثناة.

وأضافت الوزارة بأن هذه الخدمة تأتي ضمن خططها للسيطرة على المستجد (كوفيد 19) ومنع انتشاره، حيث أطلقت حزمة من الخدمات عبر بوابة "بلدي" الإلكترونية والتي تمكن المستفيدين من إنجاز هذه الخدمات دون الحاجة للحضور إلى الأمانات أو البلديات للمتابعة، التي شملت طلباتي ورخصي (الرخص التجارية , والرخص الإنشائية)، وخدمات الرخص الإنشائية (إصدار تقرير فني، إفادة مناسبة موقع بناء.

وتشمل الخدمات أيضا استعلامات الرخص الإنشائية، وخدمات رخص الأنشطة التجارية (خدمات إشغال الأرصفة، والإفادة عن موقع نشاط تجاري، وخدمات تصاريح التبغ، وتصريح بالأنشطة التجارية 24 ساعة)، إضافة إلى خدمات منصة رسم تقديم منتجات التبغ، وخدمات الأراضي والمخططات والمنح، والتي تشمل خدمة الاستعلام عن منح الأراضي، كما تتضمن الخدمات الإلكترونية منصة رسم إشغال مرافق الإيواء.

كما تضمنت الخدمات الإلكترونية كذلك خدمات التفويض البلدي الإلكتروني، بما فيها خدمات مدير الحسابات وخدمات المفوّض، وخدمات الاستعلام الإلكتروني الذي يتيح الاستعلام عن اشتراطات الأنشطة البلدية، والاستعلام عن رخصة نشاط تجاري، المكاتب المؤهلة، المستكشف الجغرافي، مستكشفة التغطية لخدمات البنية التحتية، واشتراطات خدمة إيصال الخدمة الكهربائية.

ودشنت الوزارة الخريطة التفاعلية التي تمكن المواطن والمقيم من معرفة الأنشطة المستثناة والمتاحة والقريبة من حوله، من خلال بوابة بلدي.

وبينت، أنه يمكن إصدار التصاريح عبر بوابة بلدي وذلك من خلال زيارة الرابط التالي: ( https://balady.gov.sa/Services/Terms/?id=196 ).

ترشيحات

"وافي" السعودي يصدر 23 رخصة للبيع على الخارطة خلال الربع الأول 2020

ملك البحرين يهاتف خادم الحرمين الشريفين وأمير الكويت

وزراء المالية والاقتصاد لمجلس التعاون الخليجي يناقشون تدابير مواجهة كورونا

 

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

أنا الشاهد: استراتيجية السويد ضد فيروس كورونا تثير جدلًا حول العالم

أنا الشاهد: استراتيجية السويد ضد فيروس كورونا تثير جدلًا حول العالم

شبكة عيون الإخبارية