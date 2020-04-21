محدث.."داو جونز" يتراجع 630 نقطة بالختام مع انهيار أسعار النفط

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات اليوم الثلاثاء، ليفقد "داو جونز" أكثر من 630 نقطة، مع الانهيار الحاد لأسعار النفط.

ويركز المستثمرون على اللحظات غير المسبوقة التي يعيشها سوق النفط حيث شهدت الأسعار انهيارات حادة جراء عدم وجود مساحة كافية للتخزين مع تراجع الطلب بسبب فيروس كورونا.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة لن تسمح بانهيار صناعة النفط والغاز الأمريكية وتخطط لدعمها.

كما يواصل المستثمرون مراقبة انتشار وباء كورونا وخطة الولايات المتحدة لإعادة فتح الاقتصاد رغم ارتفاع عدد الإصابات إلى 788.9 ألف حالة ووفاة ما لا يقل عن 42 ألف شخص.

وفي تصريحات بالأمس، قال الرئيس دونالد ترامب إنه سيوقع أمراً تنفيذياً بتعليق الهجرة مؤقتًا إلى الولايات المتحدة لحماية الوظائف.

وعلى صعيد نتائج الأعمال، تراجع سهم "أي.بي.إم" بأكثر من3 بالمائة بعد تراجع إيرادات الشركة التكنولوجية بأكثر من توقعات المحللين.

وعند الإغلاق، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 2.7 بالمائة إلى 23018.8 نقطة فاقداً 631 نقطة تقريباً.

كما هبط مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 3.1 بالمائة مسجلاً 2736.5 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنسبة 3.5 بالمائة إلى 8263.2 نقطة.

وبحلول الساعة 8:08 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 100.211.