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عوائد السندات الأمريكية تهبط لأدنى مستوى في 6 أسابيع

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عوائد السندات الأمريكية تهبط لأدنى مستوى في 6 أسابيع عوائد السندات الأمريكية تهبط لأدنى مستوى في 6 أسابيع

مباشر: تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بوتيرة قوية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتسجل أدنى مستوى في 6 أسابيع جراء انهيار النفط.

ولجأ المستثمرون إلى السندات الحكومية للتحوط مع صدمة الأسواق من انهيار تاريخي لأسعار النفط، لترتفع العوائد على تلك الديون مع حقيقة العلاقة العكسية بينهما.

ومع تراجع الطلب وتخمة المعروض، انهارت خام برنت القياسي بأكثر من 20 بالمائة مع هبوط سعر الخام الأمريكي تسليم يونيو/حزيران بأكثر من 43 بالمائة عند التسوية.

جاء ذلك بعد يوم كارثي شهده عقد نايمكس تسليم مايو/آيار التي تنتهي صلاحيته اليوم بعدما انهار أدنى الصفر مع عدم وجود مساحة كافية لتخزين الخام.

كما يراقب المستثمرون تطورات وتداعيات على الاقتصاد مع بلوغ عدد الإصابات 2.5 مليون حالة عالمياً.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 7:40 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع العائد على السندات الأمريكية لمدة 10 سنوات إلى 0.57 بالمائة وهو أدنى مستوى منذ 9 مارس/آذار الماضي.

كما انخفض العائد على الديون الحكومية ذات استحقاق 30 عاماً إلى 1.16 بالمائة وهو أدنى مستوى منذ 9 مارس/آذار المنصرم.

فيما تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين إلى مستوى 0.197 بالمائة.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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