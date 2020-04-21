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مستشار ترامب: انهيار سعر النفط الأمريكي يطال جميع دول العالم

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مستشار ترامب: انهيار سعر النفط الأمريكي يطال جميع دول العالم مستشار ترامب: انهيار سعر النفط الأمريكي يطال جميع دول العالم

صرح جابرييل صوما عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد في تصريح له، إن بلاده أكبر منتج للبترول، بسبب إيجاد التقنيات الجديدة مثل تذويب الصخور لإنتاج البترول الصخري، إذا أن لديها مخزون يكفيها لمدة 400 سنة، بأكثر من 3 أضعاف مخزون المملكة العربية وروسيا.

 

وأكد خلال مداخلة عبر “سكايب”، مع قناة “اكسترا نيوز”: “ النفط في انهيار، وترامب يريد أن يبقي على شركات النفط الأمريكية، حتى لو أضطر لوقف الاستيراد من الدول الأخرى”.

 

 

وأضاف: “انهيار سعر برميل البترول الأمريكي يطال جميع دول العالم، لأن بلاده الأقوى في العالم على مستوى التجارة والصناعة، وإذا لم نفتح الأسواق في أسرع وقت تفلس شركات الطيران الأمريكية والأوروبية وغيرها الموجودة في العالم”.

 

 

وأشار إلي أن: “هناك 3 أنواع من النفط، النفط الذي يستخرج من الأرض، كما هو الحال في دول الخليج وروسيا، والنفط الصخري بالولايات المتحدة الأمريكية، وإذا أنتجنا البترول لمدة 400 سنة لن ينتهي، وهناك البترول الرملي الذي يستعمل في كندا، والعالم يستورد نحو 100 مليون برميل في اليوم الواحد وانحسر ذلك إلى كميات قليلة جدًا، نظرًا إلى ظروف انتشار ”.

 

 

وتابع مستشار ترامب: “كورونا أجبر العالم على البقاء في بيته، لا مجال مثلًا لإستعمال السيارات، والطيران العالمي غير موجود في الوقت الحاضر، ومصانع السيارات مغلقة والمصانع التي تنتج القطارات والطائرات لم تعد تعمل”.

 

 

وأستكمل، أن بلاده أصبح بها أكثر من 30 مليون شخص عاطل عن العمل، وكذلك في الدول الصناعية الكبرى، مشيرًا إلى أنه يجب التفكير في إعادة عمليات التصدير والتصنيع في دول العالم.

المشرق نيوز

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