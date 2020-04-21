توريد 1534 طن من القمح لصوامع الغربية

أوضح علي عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، اليوم الثلاثاء، أن كمية القمح الموردة بلغت 1534 طنًا و291 كيلو قمح، وذلك بعد توريد اليوم 461 طنًا و801 كيلو لشركة المطاحن، و322 طنًا و357 كيلو للصوامع.

وذكر وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أن مراكز التجميع بالغربية، بلغت نحو 25 شونة، وهى عبارة عن 10 شون مطوّرة أسمنتية، و3 صوامع، و4 هناجر و8 شون ترابية، مجهزةً لإستقبال المزارعين لتوريد محصول القمح للموسم الجديد.

وجرى تشكيل اللجان الخاصة، لإستلام محصول القمح وهو مكون من مندوب عن مديرية الزراعة ومندوب من هيئة سلامة الغذاء وأمين الموقع التخزيني ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد، بالإضافة إلي مندوب عن مديرية التموين والتجارة.