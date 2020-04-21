مستشفى العزل بإسنا يعلن تعافي 159 مصابًا بكورونا

أعلن وليد الضوي، مدير إدارة العلاقات العامة بمستشفى العزل لعلاج مصابي فيروس كورونا بإسنا جنوب الأقصر، يأن إجمالي المتعافين بلغ 159 حالة ذلك منذ بدء الأزمة وحتى اليوم من مختلف الفئات العمرية.

وأوضح “الضوي” أن آخر دفعة من المتعافيين كانت أمس الاثنين، إذ غادر المستشفى 9 متعافين جدد من الأقصر ومراكزها، وذلك عقب استقرار حالتهم الصحية وتحول نتائج تحاليلهم المعملية من إيجابية إلى سلبية، ومن بينهم 7 مرضى بداخل المستشفى، و2 ممن جرى نقلهم لنزل الشباب الدولي بمدينة الطود، ممن لا يعانون من ظهور أعراض.

وأضاف الضوي، أن التاريخ الطبي لعدد كبير من المرضى كان مدرج به أمراض مزمنة، وبالرغم من ذلك نجح الفريق الطبي بالمستشفى في التعامل مع هذه الحالات ومساعدتهم على التعافي، مما كان بمثابة تحديات كبرى واجهت الفرق الطبية المتتابعة بالمستشفى، إذ خضع المرضى لرعاية طبية مكثفة وذلك من خلال إتباع الفريق الطبي لبروتوكول طبي جديد للتعامل مع مرضى كورونا، وجرى التوصل لهذا البروتوكول من خلال دراسة كافة البروتوكولات المعتمدة رسميًا في الصين وعدد من دول أوروبا للتعامل مع مرضى كورونا، وإجراء مقارنة بينها، وانتقاء أهم وأقوى النقاط تأثيرًا على الحالات المصابة، كما جرى إدراج مجموعة من الطرق العلاجية الجديدة التي تعتمد على الصحة النفسية للمريض وكذلك التغذية العلاجية.

وأشار إلى أن مستشفى العزل وفريقها الطبي يحظون بدعم مجتمعي كبير من جانب أهالي الأقصر، وهذا ما ينعكس بطريقة إيجابية للغاية على الفريق الطبي بالمستشفى، وبالتالي فإنه ينعكس أيضًا على المرضى.