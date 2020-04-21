"وافي" السعودي يصدر 23 رخصة للبيع على الخارطة خلال الربع الأول 2020

الرياض – مباشر: أصدر برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي" في السعودية، خلال الربع الأول من العام الجاري 2020 نحو 23 رخصة لمشاريع البيع على الخارطة.

وتضم الرخص الصادرة 1644 وحدة سكنية، منها1550 وحدة لمشاريع برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، ليصل بذلك إجمالي الرخص القائمة إلى 101 رخصة توفر 143,665 وحدة، بقيمة إجمالية تجاوزت 100مليار ريال، بحسب وكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء.

وأوضح البرنامج أن عدد الرخص الصادرة حتى نهاية الربع الأول لعام 2020 شملّت 4 رخص بيع على الخارطة لمشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص، و3 رخص لمشاريع متوسطة وصغيرة، و14 رخصة لتسويق (خارجي وداخلي)، ورخصتين للعرض (خارجي)، بالإضافة إلى 32 موافقة مبدئية للبيع على الخارطة، ويتم استكمال متطلباتها للحصول على الترخيص النهائي لتوفير أكثر من 36 ألف وحدة.

وأشار الأمين العام للجنة البيع والتأجير على الخارطة نايف بن نواف الشريف إلى أن الربع الأول من 2020 شهد تأهيل 27 شركة تطوير عقاري و6 مكاتب استشارية، بالإضافة إلى تنفيذ الفريق الهندسي لنحو 84 زيارة ميدانية للمشاريع المُرخصة لمتابعة سير الأعمال فيها.

وأضاف الشريف أن برنامج البيع على الخارطة "وافي" مستمر في تقديم خدماته لجميع المستفيدين من خلال استمرار العمل عن بعد في ظل الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية الحكومية الراهنة لمكافحة فيروس كورونا.

يُذكر أن "وافي" يمنح تراخيص بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة بمختلف أنواعها (سكنية - تجارية - استثمارية - مكتبية - خدمية - صناعية - سياحية)، كرخصة تسويق العقارات الخارجية على الخارطة، ورخصة عرض العقارات الخارجية على الخارطة، ورخصة بيع الأراضي الخام على الخارطة، ورخصة تسويق للعقارات الداخلية على الخارطة، ورخصة تسويق العقارات الداخلية على الخارطة - مع حجز مبلغ -، وكذلك رخصة عرض العقارات الداخلية على الخارطة في المعارض الخارجية، بالإضافة إلى رخصة البيع على الخارطة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ترشيحات

مصر ترجح انتهاء أزمة كورونا في يونيو المقبل.. وتضع عدة سيناريوهات

وسط انهيار الأسعار.. ترامب يقترح ملء الاحتياطي الاستراتيجي للنفط

"الاتحادية للضرائب" الإماراتية تمدد فترة سداد ضريبة القيمة المضافة

العراق.. الرئيس صالح يبحث الأوضاع بالبلاد مع رئيس مجلس النواب