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نائب محافظ بورسعيد يتفقد 12 مشروعًا خدميًا بالمحافظة

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نائب محافظ بورسعيد يتفقد 12 مشروعًا خدميًا بالمحافظة نائب محافظ بورسعيد يتفقد 12 مشروعًا خدميًا بالمحافظة

‎تفقد عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، الأعمال الجارية بـ 12 مشروعًا خدميًا وتنمويًا بالمحافظة، والتى شملت مشروعات “إسكانية، وسياحية، واستثمارية” بشتى أحياء المحافظة.

‎وبدأت الجولة، بتفقد الأعمال الجارية بمجمع المواقف الجديدة، ومشروع المنتجع السكني “الداون تاون”، ومشروع تطوير حديقة فريال، ومشروع محطة صرف صحي حي الضواحي، بالإضافة لتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شوارع “سعد زغلول، عاطف السادات، السيد سرحان”.

‎وشملت الجولة أيضًا تفقد أعمال إنشاء 403 عمارات سكنة بالمرحلة الثالثة لمشروع الإسكان الإجتماعى بمدينة بورفؤاد، وتشييد 80 عمارة سكنية بالمشروع الإستثمارى بعدد 80 عمارة، والموقف التنفيذى الحالى لمشروع الكراسة الزرقاء لعدد 241، ومجمع عمارات بالميرا.

‎وأكد نائب المحافظ، أن جميع المشروعات إتخذت كافة الإجراءات الوقائية، وذلك حرصًا على سلامة العمال، والحد من إنتشار .

 

المشرق نيوز

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