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محافظ الدقهلية يعمل بإغلاق مخزن مصنع شوكولاتة شهير لعدم وجود تراخيص

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محافظ الدقهلية يعمل بإغلاق مخزن مصنع شوكولاتة شهير لعدم وجود تراخيص محافظ الدقهلية يعمل بإغلاق مخزن مصنع شوكولاتة شهير لعدم وجود تراخيص

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، إغلاق مخزن مصنع شوكولاته شهير بالمنصورة، ذلك لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم لوجود مواسير صرف بالمخزن وقصور في الاشتراطات الصحية.

وأكد محافظ الدقهلية، على ضرورة استمرار حملات الرقابة على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة مدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية والتزام البائعين بالشروط القانونية للتداول والبيع، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إلى انه جرى اعدام 58 كيلو شوكولاته لانتهاء الصلاحية خلال يومين، وجرى سحب 4 عينات للتحليل وتحرير محضر للمدير المسئول لعدم حمله شهادة صحية وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية.

المشرق نيوز

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