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المكسيك تخفض الفائدة 50 نقطة أساس مع قتامة التوقعات الاقتصادية

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المكسيك تخفض الفائدة 50 نقطة أساس مع قتامة التوقعات الاقتصادية المكسيك تخفض الفائدة 50 نقطة أساس مع قتامة التوقعات الاقتصادية

مباشر: خفض البنك المركزي في المكسيك معدل الفائدة بنحو 0.50 بالمائة لدعم الاقتصاد المتضرر جراء .

وقال المركزي المكسيكي في بيان السياسة النقدية الصادر، اليوم الثلاثاء، إنه قرر خفض معدل الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى مستوى 6 بالمائة.

وتابع البيان: "بالنظر إلى المخاطر الناتجة عن وباء كورونا بالنسبة للتضخم والنشاط الاقتصادي والأسواق المالية، تنشأ تحديات رئيسية للسياسة النقدية والاقتصاد بشكل عام، في ضوء الآثار المتوقعة قرر البنك بالإجماع خفض الفائدة".

وذكر البنك المركزي أن التوقعات الاقتصادية قاتمة بسبب وباء كورونا والتدابير التي تم اتخاذها لمنع انتشاره بالإضافة إلى انخفاض السلع الأساسية وعلى رأسها النفط.

وأشار البنك المكسيكي إلى أنه على الرغم من أن مدة وحجم آثار الوباء لا تزال غير معروفة، فإنه يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5 بالمائة خلال النصف الأول على أساس سنوي.

كما أعلن المركزي في المكسيك حزمة تحفيز تزيد قيمتها عن 30 مليار دولار من أجل "تعزيز سلوك منظم للأسواق المالية".

وبحلول الساعة 7:05 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض البيزو المكسيكي أمام الدولار بنحو 1.7 بالمائة إلى 24.4503 بيزو.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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