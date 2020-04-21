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محدث-عقد نايمكس تسليم مايو يتحول للنطاق الموجب..وبرنت أدنى 19 دولاراً

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محدث-عقد نايمكس تسليم مايو يتحول للنطاق الموجب..وبرنت أدنى 19 دولاراً محدث-عقد نايمكس تسليم مايو يتحول للنطاق الموجب..وبرنت أدنى 19 دولاراً

مباشر: ارتفع سعر عقد خام نايمكس الأمريكي تسليم مايو/آذار بنحو 125 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليتعافى من النطاق السالب، في حين تهاوى خام "برنت" القياسي أدنى 19 دولاراً.

وتأتي التحركات القوية في الذهب الأسود وسط معضلة على جانبي العرض والطلب في ظل تراكم الإمدادات النفطية في ظل انخفاض تاريخي للطلب مع تداعيات مكافحة تفشي فيروس "كوفيد-19".

ويأتي الصعود الملحوظ في سعر عقد مايو/آيار الذي تنتهي صلاحيته اليوم بعد انهيار تاريخي بالأمس دفعته للنطاق السالب لأول مرة.

ويعني السعر بالسالب أن المنتجين عليهم أن يدفعوا أموالاً للتجار من أجل التخلص من النفط، وهو ما يأتي في ظل اقتراب نفاد مساحات التخزين.

ومن جانبه، دعا الرئيس الأمريكي دونالد إلى استغلال هبوط أسعار النفط لملء الاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة من الخام.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس تسليم شهر مايو/آيار، وهو العقد الذي تنتهي صلاحيته اليوم، بحوالي 125 بالمائة ليصعد إلى 10.1 دولار بعد ان سجل سالب 37.63 دولار بنهاية جلسة أمس.

وبالنسبة لسعر العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر يونيو/حزيران، وهو العقد الأكثر نشاطاً، فشهد هبوطاً بنسبة 43.4 بالمائة ليهبط إلى 11.75 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 26.3 بالمائة ليهبط إلى 18.80 دولار للبرميل.

وكان الخام القياسي سجل 17.51 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات، وهو أدنى مستوى منذ عام 2002.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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