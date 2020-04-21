ملك البحرين يهاتف خادم الحرمين الشريفين وأمير الكويت

مباشر: تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، اليوم الثلاثاء، من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، هنأه خلاله بقرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأفادت وكالة أنباء السعودية" واس"، بأن خادم الحرمين الشريفين أعرب عن تقديره لملك البحرين على ما عبر عنه من تهنئة بهذه المناسبة، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يعين الجميع على الصيام والقيام وصالح الأعمال.

من جانب آخر، تلقى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، اتصالاً هاتفياً اليوم الثلاثاء، من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وأفادت وكالة أنباء الكويت، بان الاتصال تطرق الاتصال إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى آخر التطورات المتعلقة بفيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي اتخذها البلدان لمنع انتشاره.

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