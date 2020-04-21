دياب: لبنان لن يقبل باستمرار انتهاكات إسرائيل لأجوائه

جي بي سي نيوز:- قال رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، "إن خرق الطائرات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية وتنفيذها عمليات إطلاق صواريخ، ليس فقط انتهاكا للسيادة اللبنانية، وإنما استهتار واستخفاف بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف النزاعات المسلحة والغارات الجوية وتكريس الجهود للتصدي لجائحة الكورونا".

وأضاف دياب في تصريحات الأربعاء أوردتها قناة "المنار"، أن بلاده لن تقبل بالسكوت عن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.

وأيد دياب دعوة الأمين العام للأمم المتحدة "لوقف إطلاق النار حيثما كان في العالم، والانصراف للتصدي لجائحة كورونا التي لا تكترث لهوية أو عرق، أو فئة أو معتقد".

ودعا رئيس الوزراء اللبناني الأمم المتحدة إلى فضح هذه الانتهاكات الإسرائيلية علانية وبكل الوسائل المتاحة. قائلا: "لا تقبل حكومتي بأن يكون هذا الانتهاك مجرد رقم إضافي يوضع في أدراج الأمم المتحدة، فيتغاضى عنه المجتمع الدولي".