قفزة في صادرات الذهب من سويسرا للولايات المتحدة خلال مارس

مباشر: ارتفعت صادرات سويسرا من الذهب إلى الولايات المتحدة لأعلى مستوى في حوالي 8 أعوام خلال الشهر الماضي، مع اندفاع المستثمرين الأمريكيين لشراء سبائك المعدن وسط الذعر الناجم عن تفشي الفيروس.

وبحسب وكالة "بلومبرج" نقلاً عن موقع إدارة الجمارك الفيدرالية السويسرية، اليوم الثلاثاء، ارتفعت شحنات المعدن الأصفر إلى الولايات المتحدة من سويسرا إلى 43.2 طن خلال مارس/آذار الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2012.

وكان هذا الرقم هو تقريباً نصف إجمالي صادرات سويسرا من الذهب الإجمالية خلال الشهر الماضي، حيث انخفضت الشحنات الموجهة إلى الهند والمملكة المتحدة.

كما أن حجم صادرات الذهب من سويسرا إلى الصين لم يتم الإبلاغ عنها.

وأدى الذعر الناجم عن تفشي "كوفيد-19" وتقلبات الأسواق العالمية وحالات عدم اليقين إلى اندفاع الأمريكيين لاستيراد المعدن النفيس، باعتبارة ملاذ آمن، وسط القلق حيال ألا يكون هناك ما يكفي من السبائك في نيويورك للتسليم في العقود الآجلة المتداولة في سوق العقود الآجلة.

كما تسبب انخفاض الإنتاج في بعض مراكز تنقية الذهب في البلاد الرئيسية، بما في ذلك في سويسرا، إضافة إلى الإغلاق التاريخي بشأن قيود السفر العالمي إلى زيادة التقلبات في سوق المعدن.

وقد زادت مخزونات سوق العقود الآجلة للذهب بأكثر من الضعف إلى مستوى قياسي منذ أواخر مارس/آذار الماضي.