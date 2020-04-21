وزراء المالية والاقتصاد لمجلس التعاون الخليجي يناقشون تدابير مواجهة كورونا

الكويت - مباشر: عقد اليوم الثلاثاء، الاجتماع الـ 111 للجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المال والاقتصاد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأفادت وزارة المالية الكويتية، في بيان، بأن الوزير براك علي الشيتان، ترأس الوفد الكويتي، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف فلاح الحجرف، ووزراء المالية والاقتصاد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأضافت، أنه قد تم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع السابع والخمسين للجنة وكلاء وزارات المالية بدول المجلس، والذي عقد يوم الاثنين الموافق 20 أبريل 2020 عبر الاتصال المرئي، والتصديق على محضر الاجتماع الـ(74) للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، والتصديق على محضر الاجتماع الـ(28) للجنة السوق الخليجية المشتركة.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، يأتي في مقدمتها الخطوات والتدابير التي قامت بها دول المجلس من خلال بعض السياسات المالية والنقدية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتأثيره على أسعار النفط، والوقوف على آخر الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دول المجلس للحد من انتشار الوباء، والاطلاع على حزم التحفيز الاقتصادية المتخذة من قبل دول المجلس، بحسب البيان.

ونوهت المالية الكويتية في بيانها، بأن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية استعرضت الموضوعات المقترحة من قبل صندوق النقد الدولي خلال الاجتماع المشترك بين لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين بدول المجلس مع المدير العام لصندوق النقد الدولي، والمزمع عقده في شهر أكتوبر من العام الحالي، اضافة الى برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس بحلول عام 2025.

وأضافت:" تم مناقشة مقترح دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تطوير منظومة العمل الاقتصادي الخليجي".

ومن الجدير بالذكر، بأنه قد عقد الاجتماع التحضيري الـ (57) للجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في يوم 20 أبريل 2020، برئاسة صالح الصرعاوي وكيل وزارة المالية.

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