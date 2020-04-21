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"بنك أوف أمريكا" يتوقع قفزة أسعار الذهب إلى 3000 دولار

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"بنك أوف أمريكا" يتوقع قفزة أسعار الذهب إلى 3000 دولار "بنك أوف أمريكا" يتوقع قفزة أسعار الذهب إلى 3000 دولار

مباشر: توقع محللو "بنك أوف أمريكا" ارتفاع الذهب إلى مستوى 3000 دولار للأوقية مع استمرار تداعيات أزمة كورونا.

وقال محللو البنك الأمريكي بقيادة "مايكل ويدمر" في تقرير صادر اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع ارتفاع أسعار الذهب إلى 3000 دولار خلال الـ18 شهراً المقبلة مقارنة مع التقديرات السابقة عند 2000 دولار للأوقية، بحسب وكالة "بلومبرج".

وأضاف المحللون: "مع انكماش الاقتصاد بشكل حاد، وزيادة الإنفاق المالي، وتضاعف الميزانيات العمومية للبنك المركزية، يمكن أن تتعرض العملات الورقية للضغوط، وسيتجه المستثمرون إلى الذهب".

وأطلق صناع السياسة في جميع أنحاء العالم كميات هائلة من التحفيز المالي والنقدي للمساعدة في دعم الاقتصادات التي تضررت من .

فيما يتوقع البنك الأمريكي أن يصل متوسط أسعار الذهب عند 1695 دولاراَ للأوقية خلال العام الجاري، ونحو 2063 دولاراً في 2021.

وكان الذهب قد سجل أعلى مستوى على الإطلاق في سبتمبر/أيلول عام 2011 عند 1921.17 دولار للأوقية.

في حين يرى البنك الاستثماري أنه من المؤكد أن الدولار القوي، وانخفاض التقلبات في الأسواق المالية، وتراجع الطلب على المجوهرات في الهند والصين يمكن أن تظل رياحا معاكسة للذهب.

وعند تسوية جلسة اليوم، تراجعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بأكثر من 23 دولاراً عند 1687.80 دولار للأوقية.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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