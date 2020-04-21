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توزيع 21158 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا في مطروح

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توزيع 21158 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا في مطروح توزيع 21158 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا في مطروح

أعلن خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، عن مشاركة رجال الأعمال، والمجتمع المدني والأفراد، في توزيع 21158 كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال مساهمتهم بالتبرعات المالية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. ‎

وذكر المحافظ، أنه جرى توزيع 10 آلاف كرتونة بكلًا من مدينة وقرى مرسى مطروح،و 4050 كرتونة بمدينة وقرى الحمام، و428 كرتونة بمدينة وقرى العلمين، و680 كرتونة بمدينة وقرى الضبعة، و2650 كرتونة بمدينة وقرى النجيلة، و1830 كرتونة بمدينة وقرى برانى، و700 كرتونة لقرية جارة ام الصغير بسيوة، بالإضافة ل820 كرتونة بمدينة وقرى السلوم.

المشرق نيوز

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