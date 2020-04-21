الزكاة والدخل السعودية تطلق حزمة مبادرات لدعم القطاع الخاص

الرياض - مباشر: أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية، عن تنفيذ مجموعة مبادرات لتمكين المُكلفين من تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية، ولمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى تمكين أصحاب الأعمال وتحفيزهم على الاستمرار في دورهم كشركاء في تنمية الاقتصاد الوطني، تأكيدًا للشراكة مع القطاع الخاص.

وذكرت الهيئة في بيان على موقعها الإلكرتوني، أن المبادرات تتضمن حزمة خدمات تتمثل في تأجيل تقديم الإقرارات الزكوية وإقرارات ضريبة الدخل وتأجيل سداد الالتزامات المترتبة بموجبها، ومنح الشهادات الزكوية بلا قيود عن مدة إقرار العام المالي 2019م.

وأضافت أن المبادرات تتضمن التوسع في قبول طلبات التقسيط بدون اشتراط دفعة مقدمة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، إضافةً إلى تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال من قبل الهيئة، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثرًا حسب الحاجة.

وتستهدف التسهيلات وتسهيل الإجراءات الزكوية والضريبية والتي تأتي متماشية مع توصيات صندوق النقد الدولي للجهات الضريبية على مستوى العالم، والتي تضمنت تأجيل مهلة تقديم الإقرارات والسداد للمنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، وتأجيل تقديم الإقرار والسداد عن فترة الربع الأول لعام 2020م، بحسب البيان.

وأشارت الهيئة إلى أن المبادرات تستهدف أيضا تأجيل مهلة تقديم الإقرارات والسداد للمنشآت المسجلة في ضريبة السلع الانتقائية للفترة الضريبية الثانية عن شهري مارس وابريل 2020م، وإتاحة تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة السداد عند الاستيراد للمكلفين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة، وذلك عن الاستيرادات المفرج عنها من الجمارك والمرتبطة بنشاطهم الاقتصادي، من تاريخ إعلان المبادرات وحتى تاريخ 30 /6/ 2020م.

كما يسمح بتأجيل سداد الضريبة الانتقائية المستحقة السداد عند الاستيراد للمكلفين المسجلين في ضريبة السلع الانتقائية، وذلك عن الاستيرادات المفرج عنها من الجمارك من تاريخ إعلان المبادرات وحتى تاريخ 30 يونيو 2020م، وفق الهيئة العامة للزكاة والدخل.

ونوهت الهيئة بأن المبادرات التي أعلنتها تضمنت تمديد فترة تقديم إقرارات الزكاة وإقرارات ضريبة الدخل المستحقة عن السنة المالية المنتهية في عام 2019م - 1441هـ لمدة ثلاثة أشهر، وتأجيل مهلة تقديم الإقرارات والسداد لضريبة الاستقطاع عن الأشهر الثلاثة واجبة التقديم خلال فترة التأجيل (مارس، أبريل، مايو).

ولفتت الهيئة إلى أن المبادرات تضمنت تعليق فرض غرامات التأخر في سداد الأقساط وغرامات تعديل الإقرارات وغرامة عدم تعاون للمكلفين وغرامات الفحص من تاريخ إعلان المبادرات، حتى 30 يونيو 2020م، ومنح الشهادات الزكوية بلا قيود عن إقرارات عام 2019م، مع التوسع في قبول طلبات التقسيط بدون اشتراط دفعة مقدمة مع تعجيل دفع طلبات الاسترداد إلى المكلفين المتقدمين بطلبات استرداد وفقًا للأنظمة المختلفة وذلك حتى 30 يونيو 2020م.

وتضمنت المبادرات تعليق تنفيذ إجراءات إيقاف خدمات المكلفين والحجز على الأموال من تاريخ إعلان المبادرات، حتى 30 يونيو 2020م, وكذلك رفع الإيقافات والحجز على الأموال عن المكلفين الذين أوقفت خدماتهم قبل تاريخ إعلان المبادرات.

وأكدت الهيئة على أنها تقوم بإلغاء الغرامات المترتبة على تقديم إقرارات ضريبية لم تقدم في موعد استحقاق تقديمها الأصلي أو على تعديل أي إقرارات ضريبية سبق تقديمها إلى الهيئة قبل تاريخ إعلان المبادرات في حال تقديم تلك الإقرارات أو تعديلها خلال الفترة من تاريخ إعلان المبادرات حتى 30 يونيو 2020م، وإلغاء كافة الغرامات المترتبة على تسجيل أي شخص لدى الهيئة في أي من الأنظمة الضريبية خلال الفترة من تاريخ إعلان المبادرات حتى 30 يونيو2020م.

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