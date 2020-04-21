البيان الختامي لاجتماع وزراء زراعة مجموعة العشرين برئاسة السعودية

الرياض - مباشر: أكد وزراء الزراعة بدول مجموعة العشرين، أهمية العمل لضمان التدفق المستمر عبر الحدود للأغذية والمنتجات والمدخلات الضرورية للإنتاج الزراعي والغذائي بما يتماشى مع بيان قادة دول مجموعة العشرين بتاريخ 26 مارس 2020 م حول فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وأعرب الوزراء عن حزنهم العميق للخسائر البشرية، والمعاناة التي يسببها انتشار فيروس كورونا، مؤكدين التزامهم بالتعاون الوثيق واتخاذ إجراءات ملموسة لحماية الأمن الغذائي والتغذية على المستوى العالمي.

جاء ذلك في البيان الختامي الذي صدر عن الاجتماع الاستثنائي لوزراء الزراعة بدول مجموعة العشرين الذي عقد اليوم، حيث أكدوا أهمية تجنب أي تدابير تقييدية غير مبررة يمكن أن تؤدي إلى تقلبات مفرطة في أسعار الغذاء في الأسواق العالمية من شأنها تهديد الأمن الغذائي والتغذية لأعداد كبيرة من سكان العالم ولا سيما الأكثر ضعفاً الذين يعيشون في بيئات ذات أمن غذائي منخفض.

وقال الوزراء: نقر بالتحديات التي تواجهنا للتخفيف من خطر ( COVID-19 ) وفي نفس الوقت الحفاظ على سلاسل الإمداد الغذائي، وسنواصل العمل لضمان صحة وسلامة ورفاهية العاملين في الزراعة وعلى امتداد سلسلة الامداد الغذائي.

وأشار الوزراء إلى أن تدابير الطوارئ في سياق جائحة ( COVID-19 ) يجب أن تكون مستهدفة ومتناسبة وشفافة ومؤقتة وألا تخلق حواجز غير ضرورية أمام التجارة أو تعيق سلاسل الإمدادات الغذائية العالمية وأن تكون متسقة مع قوانين منظمة التجارة العالمية.

ونوه وزراء الزراعة في دول مجموعة العشرين بأهمية الشفافية، وأشادوا بالتزام وزراء التجارة والاستثمار بإخطار منظمة التجارة العالمية بأي تدابير تتعلق بالتجارة يتم اتخاذها، بما في ذلك تلك المتعلقة بالزراعة والمواد الغذائية الأساسية.

وأكد الوزراء، اتفاقهم على عدم فرض قيود على الصادرات أو ضرائب غير عادية على المنتجات الغذائية والزراعية التي تم شراؤها لأغراض إنسانية غير تجارية من قبل برنامج الأغذية العالمي والوكالات الإنسانية الأخرى.

كما أكدوا على أهمية عمل نظام المعلومات المتعلقة بالأسواق الزراعية لمجموعة العشرين ( AMIS )، محيطين علماً بتقييم النظام الذي يفيد بأن الإمدادات الغذائية العالمية في الوقت الحالي كافية وأن أسواق الغذاء متوازنة بشكل جيد.

وقال وزراء الزراعة في دول مجموعة العشرين في بيانهم : نحن كأعضاء مجموعة العشرين نلتزم وندعو الأعضاء الآخرين إلى الاستمرار في تقديم معلومات موثوقة وفي الوقت المناسب حيال أساسيات سوق الأغذية العالمية لمساعدة الأسواق والبلدان والمستهلكين على اتخاذ خيارات مدروسة.

وأضافوا: "سنقوم بتنسيق استجابات السياسة حيثما كان ذلك مناسباً بدعم من نظام المعلومات المتعلقة بالأسواق الزراعية ومنتدى الاستجابة السريعة الخاص بالنظام، وندعو إلى استمرار دعم نظام المعلومات المتعلقة بالأسواق الزراعية بما في ذلك التبرعات المالية".

ترشيحات

3 توصيات من "النقد العربي" حول سياسات التجارة الخارجية

السعودية لـ"مجموعة العشرين": يجب دعم المزارعين وحماية سلاسل الإمدادات الغذائية

الرئيس التنفيذي للاتصالات السعودية: رفع الطاقة الاستيعابية للشبكة إلى أقصى قدرة