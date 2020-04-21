إزالة تعديات على مساحة 55 فدانًا بمنطقة اللواء صبيح في الفرافرة

أزالت الوحدة المحلية لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، تعديات على أملاك دولة بالزراعة على مساحة 55 فدانًا.

وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على أن حملات الإزالة للتعديات مستمرة لحين استرداد حق الدولة والشعب، وموجهًا الشكر لكل من تولي تقنين وضعه، ومشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا لملف التعديات على أراضي الدولة، من خلال تقديم كافة التسهيلات وتيسير الإجراءات للراغبين في تقنين أوضاعهم.

وأضاف محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، أن مركز الفرافرة نفذ بالتعاون مع الأجهزة الأمنية 5 قرارات إزالة لتعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة إذ جرى من خلالها استرداد 55 فدانًا زراعيًا بمنطقه اللواء صبيح.