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تعليم الوادي الجديد: 100% نسبة دخول طلاب الصف الأول الثانوي على اختبار التاريخ

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تعليم الوادي الجديد: 100% نسبة دخول طلاب الصف الأول الثانوي على اختبار التاريخ تعليم الوادي الجديد: 100% نسبة دخول طلاب الصف الأول الثانوي على اختبار التاريخ

أكد صلاح مرغني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الثلاثاء، على انتظام دخول طلاب الصف الأول الثانوي على منصة الامتحان التجريبي الذي جرى اليوم بمادة التاريخ على التابلت من المنزل، إذ بلغت نسبة دخول الطلاب على المنصة الإلكترونية 100%.

وتابع وكيل التعليم بمحافظة الوادث الجديد، من خلال غرفة العمليات الرئيسية المشكلة بديوان عام المديرية، بحضور إدارات التعليم الثانوي، شئون الطلبة، التطوير، الإحصاء، المتابعة، سير أعمال الامتحانات بجميع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها لحظة بلحظة، وذلك منذ الصباح الباكر.

وأشار “مرغني” إلى التواصل المستمر مع الطلاب ومسئولي التطوير عبر جروبات “واتس آب” والخدمات التليفونية المتاحة، لمتابعة الدخول على المنصة وفي وجود أي شكاوى يجري العمل على حلها على الفور.

المشرق نيوز

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